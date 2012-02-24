版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 16:40 BJT

〔中国债市〕交易所信用债窄幅波动,高资金成本挤压套利空间打压买气

路透上海2月24日电---中国证券交易所市场信用债收益率本周多窄幅波动.资金成本攀升压缩了套利空间,令机构买气受挫,并抑制信用债涨势.

但随今日开始的流动性回暖延续,信用债较高的绝对收益率仍对机构具有吸引力,其中信用资质相对较佳的城投债料成为受益者.

"本周主要受资金紧张影响,成本上去了,套利空间就少了,大家买得不积极了."华南一券商交易员称,"下周资金宽松了,套利趋势又出来了,愿意承受风险的机构还是会买,尤其是买城投(债),它(信用资质)总比一般的民营企业强吧."

路透数据显示,10郴州债tCN122921=SS的成交价格,今日收盘报在99.10元人民币,较上周98.80元微涨.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五大幅回落.存准率调降今日开始实施,为紧绷的资金面雪中送炭,流动性大为改善.预计下周资金成本将持续下降,月底效应对资金面的扰动作用料有限.[ID:nCN1409734]

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

========================================================================

上证企业债指数.SSECBI 149.3850 +0.2236 149.5126 149.2302

上证公司债指数.SSEEBI 132.4947 +0.2884 132.5553 132.2681

上证分离债指数.SSEDCBI 132.6865 -0.0064 132.9670 132.4995

上证国债指数.SSEBI 132.0136 +0.0729 132.0167 131.9545

------------------------------------------------------------------------

深证企债指数.SZCBI 124.9480 +0.0710 125.1220 124.8540

========================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐