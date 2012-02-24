〔中国债市〕交易所信用债窄幅波动,高资金成本挤压套利空间打压买气

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透上海2月24日电---中国证券交易所市场信用债收益率本周多窄幅波动.资金成本攀升压缩了套利空间,令机构买气受挫,并抑制信用债涨势.
但随今日开始的流动性回暖延续,信用债较高的绝对收益率仍对机构具有吸引力,其中信用资质相对较佳的城投债料成为受益者.
"本周主要受资金紧张影响,成本上去了,套利空间就少了,大家买得不积极了."华南一券商交易员称,"下周资金宽松了,套利趋势又出来了,愿意承受风险的机构还是会买,尤其是买城投(债),它(信用资质)总比一般的民营企业强吧."
路透数据显示,10郴州债tCN122921=SS的成交价格,今日收盘报在99.10元人民币,较上周98.80元微涨.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五大幅回落.存准率调降今日开始实施,为紧绷的资金面雪中送炭,流动性大为改善.预计下周资金成本将持续下降,月底效应对资金面的扰动作用料有限.[ID:nCN1409734]
以下是沪、深交易所主要债券指数情况:
证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低
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上证企业债指数.SSECBI 149.3850 +0.2236 149.5126 149.2302
上证公司债指数.SSEEBI 132.4947 +0.2884 132.5553 132.2681
上证分离债指数.SSEDCBI 132.6865 -0.0064 132.9670 132.4995
上证国债指数.SSEBI 132.0136 +0.0729 132.0167 131.9545
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深证企债指数.SZCBI 124.9480 +0.0710 125.1220 124.8540
========================================================================(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。