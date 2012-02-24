版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 16:39 BJT

〔外汇期权〕除美元/日圆以外,波动率全线承压并处於长期新低

IFR伦敦2月24日电---除欧元/美元以外,波动率全线承压并处於长期新低.美元/日圆现汇隔夜突破80.50的障碍水准,持续走高,触及80.61.市场在这些价位上做空gamma,因此波动率应该继续受到支撑.

一周期美元/日圆价平选择权波动率高於9.0%,本周中段时报8.0%.一个月期波动率报8.7%.

澳元/美元选择权波动率隔夜跌穿最近创下的较长期低点,一个月期波动率现报10.7%,三个月期从12.4%跌至11.8%,一年期从14.25%降至13.75%.一个月期风险逆转指标为1.8,偏向澳元卖权.现汇持续保持区间交投,将继续令波动率承压.

欧元/美元波动率创下2011年4月以来的低点,因现汇继续上涨.一个月期波动率为9.9%,三个月期波动率为10.5%,一年期为11.75%.(完)

--编译 张涛; 审校 白云

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐