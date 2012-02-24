〔外汇期权〕除美元/日圆以外,波动率全线承压并处於长期新低

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
IFR伦敦2月24日电---除欧元/美元以外,波动率全线承压并处於长期新低.美元/日圆现汇隔夜突破80.50的障碍水准,持续走高,触及80.61.市场在这些价位上做空gamma,因此波动率应该继续受到支撑.
一周期美元/日圆价平选择权波动率高於9.0%,本周中段时报8.0%.一个月期波动率报8.7%.
澳元/美元选择权波动率隔夜跌穿最近创下的较长期低点,一个月期波动率现报10.7%,三个月期从12.4%跌至11.8%,一年期从14.25%降至13.75%.一个月期风险逆转指标为1.8,偏向澳元卖权.现汇持续保持区间交投,将继续令波动率承压.
欧元/美元波动率创下2011年4月以来的低点,因现汇继续上涨.一个月期波动率为9.9%,三个月期波动率为10.5%,一年期为11.75%.(完)
--编译 张涛; 审校 白云
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
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