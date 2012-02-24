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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 16:15 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:美元兑日圆创七个半月高位

0804GMT--美元兑日圆上涨0.8%至80.57日圆,之前据称有亚洲主权买需和日本进口商买盘,美元升至七个半月高位80.71日圆.

重要阻力位在80.95日圆,周线一目均衡云区顶部.交易商称周线收在该水准上方可能激励进一步上涨.欧元兑美元EUR=持稳於1.3369美元,此前触及两个半月高点1.3385美元.(完)

--编译 田建华; 审校 高琦

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