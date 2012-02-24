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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 16:23 BJT

〔新兴汇市〕新兴亚币大多上涨,泰铢料录得一个月内最佳周度表现

路透新加坡2月24日电---新兴亚洲货币周五大多上涨,受助于美国和德国的数据强劲,泰铢有望录得近一个月来最佳周度表现,得益於日本公司的洪灾保险偿付等资金流入.

交易员和分析师称,投资者在周末前对本地货币进行了一些获利了结,但下周新兴亚币或仍将保持坚挺,尽管对油价不断上涨的忧虑持续.

"下周初之前,我对风险胃纳持正面的看法,"新加坡一家欧系银行的资深交易员表示,并称他最为看好韩元和坡元SGD=.

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