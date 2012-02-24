〔新兴汇市〕新兴亚币大多上涨,泰铢料录得一个月内最佳周度表现

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月24日电---新兴亚洲货币周五大多上涨,受助于美国和德国的数据强劲,泰铢有望录得近一个月来最佳周度表现,得益於日本公司的洪灾保险偿付等资金流入.
交易员和分析师称,投资者在周末前对本地货币进行了一些获利了结,但下周新兴亚币或仍将保持坚挺,尽管对油价不断上涨的忧虑持续.
"下周初之前,我对风险胃纳持正面的看法,"新加坡一家欧系银行的资深交易员表示,并称他最为看好韩元和坡元SGD=.
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。