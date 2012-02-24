《外汇动态》日圆空头仍势头正劲

0820GMT--日本卖单及80.60上方杠杆账户部分锁定获利的零星卖盘,虽然可能阻断美元兑日圆的升势,但据说买单挂在80.35-40,因此任何修正走势的幅度或许不大.

在美元兑日圆艰难攀高的过程中,现有多头还未遭遇到任何痛苦的回撤走势.

可以上调追踪停止单(Trailing stops)(目前据传许多停止单挂在79.90附近),即便这些停止单被触发,仍可以锁定不错的收益.

在这种情况下,鉴於日本当局很可能对事态的发展感到满意,似乎日圆不太可能上涨.(完)

--编译 兰秀娟; 审校 高琦

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