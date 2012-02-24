〔中国债市〕流动性见缓利好现券短端,但中长期仍要关注基本面

路透上海2月24日电---中国银行间债市周五现券交投因资金面回暖而趋於活跃.如果下周央行仍谨慎进行公开市场操作,预计回购利率仍有一定下行空间,短端收益率亦有望借机走低,但中长端仍需关注经济形势、外汇占款等基本面因素.

华南一银行交易员称,"今天交易旺盛了些,市场有钱了嘛."

他预计,如果下周央行在公开市场操作方面没有大的动作,回购利率有望继续下行,将对现券短端形成支撑.

中国央行自今日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398558]

上海一保险公司交易员补充说,资金面回暖,并没有令中长债有明显起色,因市场对未来货币政策放松预期等方面,心态依旧谨慎.

央行本周暂停了公开市场操作,但净投放金额仅20亿元人民币.业内人士称,为支撑经济和防范通胀反弹,央行的政策目标是保持流动性处於适当的"紧平衡"状态,未来公开市场操作将充分体现逆向调控思路和灵活性.

今日货币市场主要回购利率普遍大跌,其中七天期品种跌幅约100个基点(bp),隔夜和14天期则分别下跌60bp左右和逾200bp;

剩余期限近10个月的央票1101096券最新双边报价tCN1101096=CFXM为3.4600%/3.4300%,上日尾盘为3.4699%/3.4400%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 4.6424 4.4810

上日 5.2563 5.5056

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4968/3.4338

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9540/2.9090

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6360/3.5730 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>