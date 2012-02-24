路透伦敦2月24日电---以下为德国商业银行的分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:已突破1.3322阻力位,目前绝不能排除会进一步上涨,近期料涨向六个月下降通道的顶部,该顶部目前在1.3520美元.50%回档位1.3435可能构成一些阻力.如果下跌,将在20日均线1.3190处寻获支撑,只有跌破1.3065支撑线,才会缓解向上压力.这波涨势被视为总体空头趋势中的一波幅度较深的修正.

美元/日圆:逼近2011年走势的50%回档位80.41日圆.在小时图云区支撑位(80.17/79.97)及隔夜低点79.85上方,现在仍然看涨.我们长线看多,基本目标是83.80(这是我们的三个月目标位),阻力位在82.80.请注意,这是我们的最低上涨目标.短期内,在78.29/56上方可继续买进,而且日线动向指标(DMI)发出了明确的买进讯号.

英镑/美元:目前可能进一步反弹,但料在1.5765/1.5815遇到阻力.如果在此处遇阻,则焦点将重新回到支撑位1.5645.预计此处将失守,并跌至1.5617(55日均线),然後是50%回档位1.5580.较长期来看,只有跌破1.5580,才会触发跌向1.5300下方的跌势.

欧元/英镑:最近突破了阻力位并形成了短期底部,预计会涨向0.8552(去年6月开始的跌势的38.2%回档位),然後是200日移动均线0.8632.支撑位在0.8400,以及0.8370.

纽约 当日 今年来 2011年

0900GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3390 1.3367 +0.17 +3.44 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.58 79.92 +0.83 +4.73 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 107.91 106.88 +0.96 +8.38 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9004 0.9012 -0.09 -3.97 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5775 1.5735 +0.25 +1.54 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9975 0.9975 +0.00 -2.14 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0725 1.0704 +0.20 +4.89 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8375 0.8349 +0.31 +7.59 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 86.410 85.650 +0.89 +9.88 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.490 66.810 +1.02 +12.80 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 127.12 125.84 +1.02 +6.35 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2796 1.2810 -0.11 -2.51 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 张涛;审校 蔡美珍

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