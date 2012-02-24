《企业看点》--2月24日财务活动报导摘要

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透班加罗尔2月24日电---以下为其它媒体周五对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 台湾电子时报报导,台湾动态随机存取记忆体厂商--茂德5387.TWO将把其12寸晶圆厂售予全球晶圆代工厂Global Foundries,价格估计介於200-300亿台币.
* 日本读卖新闻报导,日本或对尔必达记忆体6665.T贷款和优先股的政府担保实施延期,以给予其更多时间与美光(MU.O)商洽资本结盟.(完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 隋芬;审校 张明钧
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。