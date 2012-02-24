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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 17:12 BJT

《企业看点》--2月24日财务活动报导摘要

路透班加罗尔2月24日电---以下为其它媒体周五对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 台湾电子时报报导,台湾动态随机存取记忆体厂商--茂德5387.TWO将把其12寸晶圆厂售予全球晶圆代工厂Global Foundries,价格估计介於200-300亿台币.

* 日本读卖新闻报导,日本或对尔必达记忆体6665.T贷款和优先股的政府担保实施延期,以给予其更多时间与美光(MU.O)商洽资本结盟.(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 隋芬;审校 张明钧

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