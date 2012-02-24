《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-2月24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周震荡整理.希腊纾困协议达成後,欧元反弹带动非美货币走升, 人民币也随之上行;但随着市场欧洲经济前景的疑虑加重,美元走强,人民币回落调整,汇价持 续在6.29-6.31元区间震荡,预计近期人民币还将延续盘整的走势.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --面对资金面持续紧张,中国央行本周暂停公开市场操作,但净投放金额仅20亿元人民币.业内 人士称,为支撑经济和防范通胀反弹,央行的政策目标是保持流动性处於适当的"紧平衡"状态, 未来公开市场操作将充分体现逆向调控思路和灵活性. 他们指出,虽然央行上周末宣布调降存款准备金率,但资金释放还需要等到本周五,因此未对 货币市场利率产生立竿见影的效果.不过,预计随着3月公开市场到期量的增多,紧绷的资金面 将逐步得到缓和.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周前期因持续紧张的资金面承压,直至周五存款准备金率正式下调释放流动性, 现券交投才有所活跃.如果未来央行公开市场依旧谨慎操作,回购利率有望继续下行,将对短端 形成支撑,但中长期品种仍需关注经济形势等基本因素而定.[CN/CN] --票据市场转贴利率当周整体小幅走低,央行年内首度下调存准率,以缓解资金面的压力,加 之银行信贷调控压力不大,收票需求仍较旺盛;但随着月底临近,银行大多已将月末的规模调 整到位,短期内转贴利率跌势渐缓.不过月末过後压抑的收票需求料将逐渐释放,转贴利率还 有续跌空间.[CN/CPCN] 股市: --本周沪综指.SSEC累计上扬3.5%,为连续第六周上涨.受下调准备金率及地方政府可能放 松地产调控政策等消息提振,本周中小盘和权重股都出现强於预期的上涨,地产板块涨势尤 其抢眼.下周临近"两会"股指或继续盘升.[.SSCN] 期市: --沪铜当周走势震荡,尽管周初希腊达成的第二轮援助协议,提振了市场对风险资产的意愿.但 来自中国疲软的制造业数据,令工业金属需求前景蒙尘.沪铜主要合约SCFc3周五收报59,620 元,较上周五收盘价略跌130元.[MET/LCN] 黄金: --当周黄金价格升至逾三个月高位,受先前希腊达成的援助协议激励,且美元走软以及原油价 格高企也都助推了金价此轮涨势.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报359.90元, 全周大涨7.87元;期金主要合约SHAUM2收报362.23元,全周累计上涨8.89元.(完) --整理 冉莹/曲伟治/边竞/周晓峰/李宏薇; 审校 黄凯