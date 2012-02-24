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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 17:31 BJT

〔中港股市〕沪综指触及三个月高点,友邦保险提振港股小涨

* 沪综指放量上涨1.3%

* 地产股领涨大陆股市,万科劲升3.9%

* 恒生指数保住涨幅,友邦保险大涨抵消银行股拖累

路透香港2月24日电---中国股市沪综指周五创逾三个月新高,受地产股板块大幅扬升带动,因市场对於地方政府房地产调控放松的预期不断升温.

沪综指.SSEC收高1.3%,连续第六周周线收高,成交量稳步放大,预示将有更多的散户入场.而技术面不断改善,也显示後市将进一步走高.

恒生指数.HSI收高0.12%,至21,406.86点,友邦保险(1299.HK)跳涨3.3%,对恒指的提振作用最大.

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