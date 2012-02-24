〔中港股市〕沪综指触及三个月高点,友邦保险提振港股小涨

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
* 沪综指放量上涨1.3%
* 地产股领涨大陆股市,万科劲升3.9%
* 恒生指数保住涨幅,友邦保险大涨抵消银行股拖累
路透香港2月24日电---中国股市沪综指周五创逾三个月新高,受地产股板块大幅扬升带动,因市场对於地方政府房地产调控放松的预期不断升温.
沪综指.SSEC收高1.3%,连续第六周周线收高,成交量稳步放大,预示将有更多的散户入场.而技术面不断改善,也显示後市将进一步走高.
恒生指数.HSI收高0.12%,至21,406.86点,友邦保险(1299.HK)跳涨3.3%,对恒指的提振作用最大.
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。