〔中国债市〕今年地方债规模料增至2,500亿,自行发债试点有望扩大--财新

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透上海2月24日电---据财新网日前报导,2012年中国地方政府债券发行规模可能增加两成半至2,500亿元人民币,并且自行发债试点范围有望扩大.
报导引述江西省2012年预算草案报告称,今年财政部将代地方发行2,500亿元政府债券.目前该省正在申报发债额度和项目,待财政部批准後再编制调整预算方案,专门提请省人大常委会审查批准.
一位接近财政部的专家并表示,2,500亿元是所有地方债的规模,包括中央代发和自行发债.自行发债只是技术上的处理,不是制度性问题.另外,今年地方政府自行发债的试点范围,可能进一步扩大到约10省市,主要在东部沿海地区.
地方政府自行发债是指试点省(市)在国务院批准的发债规模限额内,自行组织发行本省(市)政府债券的发债机制.财政部去年末曾首批试点上海市、浙江省、广东省、深圳市四地的地方政府自行发债,但仍由财政部代办还本付息.
2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券,期限分三年和五年两种.其中财政部代理发行金额1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.[ID:nCN1325792](完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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