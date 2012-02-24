〔新债招标〕中国铝业公司50亿元一年期短融,票面利率4.55%--路透数据

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透上海2月24日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国最大的铝生产商--中国铝业公司周五簿记建档的 50亿元人民币一年期短期融资券,票面利率为4.55%. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中铝公司 150 50 12 *4.55% 招商银行 AAA 2/27 2/28 北京银行 ============================================================================================= 中铝公司为上市公司中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)的母公司.(完) --发稿 李宏薇; 审校 黄凯
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。