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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 17:53 BJT

〔新债招标〕中国铝业公司50亿元一年期短融,票面利率4.55%--路透数据

路透上海2月24日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国最大的铝生产商--中国铝业公司周五簿记建档的
50亿元人民币一年期短期融资券,票面利率为4.55%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    票面利率    主承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 中铝公司      150       50      12     *4.55%      招商银行      AAA       2/27       2/28
                                                    北京银行
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  中铝公司为上市公司中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)的母公司.(完)

  --发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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