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货币新闻 | 2012年 2月 24日 星期五 18:20 BJT

〔泰国经济〕IMF预计今明两年将分别增长5.5%和7.5%

路透曼谷2月24日电---国际货币基金组织(IMF)一名高层官员周五表示,泰国经济今明两年可能分别增长5.5%和7.5%,官员并表示,经过去年严重水患,他也认同政府有需要进行支出,以改善防洪措施.

泰国经济第四季因洪灾影响而大幅萎缩,2011年仅成长0.1%.

IMF代表团首席官员Thomas Rumbaugh在记者会上表示,因此财政刺激政策是适当的.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 高琦

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