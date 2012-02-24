《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月24日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中铁十五局集团 5 2.5 12 2/29簿记建档 兴业银行 AA 3/1 3/2 ============================================================================================= 物美商业 10 5 12 2/28簿记建档 民生银行 AA 2/29 3/1 ( 8277.HK ) ============================================================================================= 浙江恒逸集团 9 9 12 2/28簿记建档 中国银行 AA 2/29 3/1 ============================================================================================= 中铁二十五局 4 2 12 2/28簿记建档 招商银行 AA 2/29 3/1 ============================================================================================= 青海国投 18 9 12 2/28簿记建档 浦发银行 AAA 2/29 3/1 ============================================================================================= 西部矿业集团 11 9 12 2/28簿记建档 光大银行 AA 2/29 3/1 ============================================================================================= 南方工业集团 108 24 12 2/28簿记建档 光大银行 AAA 2/29 3/1 兴业银行 ============================================================================================= 杭州中法实业 0.32 0.32 12 3/1簿记建档 交通银行 A- 3/2 3/5 ============================================================================================= 沁和能源集团 10 5 12 -- 广发银行 AA- -- -- ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 上海建工 34 20 5 2/28簿记建档 建设银行 AAA 2/29 3/1 ( 600170.SS ) ============================================================================================= 中原传媒集团 14 3 3 2/28簿记建档 中国银行 AA 2/29 3/1 ============================================================================================= 南方工业集团 122 30 5 2/29簿记建档 建设银行 AAA 3/1 3/2 中国银行 ============================================================================================= 镇江城投集团 20 10 5 2/29簿记建档 民生银行 AA 3/2 3/5 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 宁波市 1.8 1.8 2 2/29簿记建档 国开行 AAA 3/1 3/2 中小企业 (中债增信提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》