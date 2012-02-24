〔东南亚股市〕涨跌不一,泰国股市触及近16年高位

路透2月24日电---东南亚股市周五涨跌不一,泰国股市触及近16年高位.对於油价涨和欧元区经济放缓的担忧打压部分股市.

尽管波动较大,但泰国、菲律宾和马来西亚股市本周均吸引外资流入,分别是3.404亿、1.332亿和1.14亿美元.

印尼本周外资卖超8,890万美元,光周五就卖超9,910万美元,因该国通胀及燃料价格具不确定性.

"外资仍然认为该地区的新兴市场有投资价值,"马尼拉DBP-Daiwa的研究主管Ron Rodrigo表示,"目前与发达市场相比,该地区的新兴市场料表现很好,因此吸引外资流入.

至1012GMT摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS涨0.4%,但MSCI东南亚股市.MISU00000PUS下跌0.2%.

美国就业数据改善,略微提振此间市场人气.泰国股市.SETI涨0.5%,创下1996年7月23日以来的最高收位.新加坡股市.FTSTI涨0.3%.这两个市场的成交量都不大.

印尼股市.JKSE跌1.6%,触及近七周低点.印尼央行总裁称如果政府将燃油价格每公升提高1,000卢比以上,那麽今年通胀率将升逾5.5%.

马来西亚股市.KLSE小涨0.1%,外资流入1.2348亿马币(4,096万美元).

"市场需要得到保证,因为油价什麽时间上涨和上涨多少都不确定.在这些因素明朗之前,投资者将停止买入,"Universal Broker Indonesia的股市分析师Satrio Utomo表示.

印尼最大银行Bank Mandiri (BMRI.JK)跌3.2%.汽车装配商Astra International Tbk PT (ASII.JK)跌3.7%.

新加坡大华银行(UOBH.SI)跌1.6%,之前公布的业绩逊於预期.

1050GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 2978.08 9.74 +0.33 +12.54 2646.35

马来西亚 .KLSE 1558.77 2.11 +0.14 +1.83 1530.73

泰国 .SETI 1146.14 6.07 +0.53 +11.78 1025.32

印尼 .JKSE 3894.56 -64.25 -1.62 +1.90 3821.99

菲律宾 .PSI 4893.00 -0.48 -0.01 +11.92 4371.96

越南 .VNI 423.43 -0.46 -0.11 +20.45 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 张涛;审校 张明钧

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]