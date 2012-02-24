〔欧股业绩〕德国大众汽车第四季营业利润低於分析师预期

路透法兰克福2月24日电---全球第二大汽车厂商大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)公布第四季营业利润意外下降,令其股价承压.

根据其周五公布的全年初步业绩,第四季营业利润下降0.9%至22.9亿欧元(30.5亿美元),而分析师预期小幅上升至23.8亿欧元.

1010GMT,大众汽车股价微跌0.2%至138.90欧元,而欧洲汽车类股.SXAP上涨近1%.

全年营业利润上升58%至112.7亿欧元,低於路透调查分析师平均预估的113.6亿欧元.

优先股股东将获得每股3.06欧元的派息,低於分析师平均预期的3.16欧元.

该集团的12月底时现金头寸下降至170亿欧元,而之前一季季末时则为超过210亿欧元.

库存似乎也增加了,季度产量超过交货量将近10万辆.

预计大众汽车将在3月12日的年度新闻发布会上宣布详细的全年业绩和2012年展望.(完)