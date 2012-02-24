〔欧股业绩〕德国大众汽车第四季营业利润低於分析师预期

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透法兰克福2月24日电---全球第二大汽车厂商大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)公布第四季营业利润意外下降,令其股价承压.
根据其周五公布的全年初步业绩,第四季营业利润下降0.9%至22.9亿欧元(30.5亿美元),而分析师预期小幅上升至23.8亿欧元.
1010GMT,大众汽车股价微跌0.2%至138.90欧元,而欧洲汽车类股.SXAP上涨近1%.
全年营业利润上升58%至112.7亿欧元,低於路透调查分析师平均预估的113.6亿欧元.
优先股股东将获得每股3.06欧元的派息,低於分析师平均预期的3.16欧元.
该集团的12月底时现金头寸下降至170亿欧元,而之前一季季末时则为超过210亿欧元.
库存似乎也增加了,季度产量超过交货量将近10万辆.
预计大众汽车将在3月12日的年度新闻发布会上宣布详细的全年业绩和2012年展望.(完)
--编译 张涛;审校 张明钧
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。