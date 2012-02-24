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货币新闻 | 2012年 2月 24日 星期五 19:15 BJT

〔欧洲金融〕欧洲央行执委科尔对零利率风险提出警告

路透法兰克福2月24日电---欧洲央行执委科尔周五表示:

* 对於流动性陷阱的担忧似乎基本没有根据

* 把利率降至零不存在技术性障碍,但存在各种不利的副作用

* 只有存在明确的通缩风险时才有必要把利率降至零,而今天并不存在这种风险

* 在危机时期把利率降至零,可能导致信贷收缩

* 如果央行系统地提供零利率资金,银行业者可能依赖上瘾.(完)

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