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货币新闻 | 2012年 2月 24日 星期五 20:09 BJT

〔欧洲政经〕德国财长称,希腊援助方案并不保证会成功

路透柏林2月24日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)致函向德国国会议员:

* 在信中要求德国议员投票支持希腊救助计划,称不能保证救助行动将带来成功

* 德国下议院可能必须考虑将来向希腊提供金融帮助

* 其它做法成功的可能性较低 (完)

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