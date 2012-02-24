〔美国金融〕只有经济恶化才需要QE3--圣路易斯联邦储备银行总裁

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透纽约2月24日电---圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示:
* 今年经济看来较好
* 由於数据较好,美联储可以暂时按兵不动;预计首次升息将在2013年
* 只有经济恶化才会动用第三轮量化宽松,现在还不属於这种情况
* 劳工市场数据显示今年失业将继续逐步下降
* 2011年美国经济"时运不济"
* 美联储维持低利率至2014年末的承诺是"最佳推测",可能改变
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。