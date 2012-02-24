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货币新闻 | 2012年 2月 24日 星期五 20:46 BJT

〔美国金融〕只有经济恶化才需要QE3--圣路易斯联邦储备银行总裁

路透纽约2月24日电---圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示:

* 今年经济看来较好

* 由於数据较好,美联储可以暂时按兵不动;预计首次升息将在2013年

* 只有经济恶化才会动用第三轮量化宽松,现在还不属於这种情况

* 劳工市场数据显示今年失业将继续逐步下降

* 2011年美国经济"时运不济"

* 美联储维持低利率至2014年末的承诺是"最佳推测",可能改变

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