〔全球经济〕多数加拿大执行长预计全球经济2012年不会改善--PwC报告

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透多伦多2月24日电---据咨询机构普华永道(罗兵咸永道,PwC)的报告,多数加拿大执行长预计全球经济2012年不会改善,并计划改变策略路线,许多执行长寻求从海外寻找成长.
调查发现,由於容易获得融资和国内成长较慢,许多执行长表示并购将是促成改变的主要手段.45%的受访者表示,计划花更多的时间来开拓国外业务.
PwC的报告指出,四分之一的加拿大执行长计划今年进行并购活动,而从全球范围来看该比例是12%.该报告基於对加大130名执行长的访问.包括加拿大在内,在全球范围内调查了1,258名执行长.(完)
--编译 张涛;审校 张明钧
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。