〔全球经济〕多数加拿大执行长预计全球经济2012年不会改善--PwC报告

路透多伦多2月24日电---据咨询机构普华永道(罗兵咸永道,PwC)的报告,多数加拿大执行长预计全球经济2012年不会改善,并计划改变策略路线,许多执行长寻求从海外寻找成长.

调查发现,由於容易获得融资和国内成长较慢,许多执行长表示并购将是促成改变的主要手段.45%的受访者表示,计划花更多的时间来开拓国外业务.

PwC的报告指出,四分之一的加拿大执行长计划今年进行并购活动,而从全球范围来看该比例是12%.该报告基於对加大130名执行长的访问.包括加拿大在内,在全球范围内调查了1,258名执行长.(完)