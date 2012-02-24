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货币新闻 | 2012年 2月 24日 星期五 21:28 BJT

〔国际油市〕安哥拉SONANGOL退出75亿美元的伊朗天然气项目

路透里斯本2月24日电---安哥拉国有石油公司Sonangol的一名资深官员周五表示,由於制裁带来的阻力,该公司决定退出一个75亿美元的伊朗天然气项目,并通知了伊朗政府.(完)

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