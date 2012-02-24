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货币新闻 | 2012年 2月 24日 星期五 22:04 BJT

〔美国能源〕财长盖特纳表示,在某些情况下有理由动用原油储备

路透2月24日电---美国财长盖特纳表示

* 在某些情况下有理由动用原油储备

* 伊朗能够对全球经济造成很大伤害

* 欧元区债务危机损及全球经济复苏的可能性较小

* 不希望看到IMF代替一个较为强大的欧盟债务防火墙

* 需要国会采取行动来帮助房屋市场 (完)

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