〔美国热股〕美国国际集团盘初劲扬约5%,因第四季获利巨大

路透2月24日电---金融危机期间受到美国政府救援的保险商--美国国际集团(AIG)(AIG.N)管理层周五向分析师发出乐观论调,该公司此前公布第四季获利198亿美元,推动公司股价升至去年夏季以来最高位.[ID:nCT0436578]