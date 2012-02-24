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市场报道 | 2012年 2月 24日 星期五 22:57 BJT

〔美国热股〕美国国际集团盘初劲扬约5%,因第四季获利巨大

路透2月24日电---金融危机期间受到美国政府救援的保险商--美国国际集团(AIG)(AIG.N)管理层周五向分析师发出乐观论调,该公司此前公布第四季获利198亿美元,推动公司股价升至去年夏季以来最高位.[ID:nCT0436578]

美国国际集团周五盘初上涨5.11%,报29.42美元.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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