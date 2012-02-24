〔美国热股〕花旗集团早盘微跌,悉售印度Housing Development股份

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透2月24日电---三位直接知悉内情的人士周五透露,花旗集团(Citigroup)(C.N)已出售所持印度Housing Development Finance Corp(HDFC.NS)的全部股份,每股作价657.50印度卢比,募集资金19.5亿美元.
花旗集团周五早盘下跌0.34%,报32.60美元.(完)
--编译 肖群英;审校 于春红
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路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。