〔欧洲汇市〕英镑兑欧元从低位反弹,兑美元上涨

* 英镑/欧元跌至两个半月低位後反弹

* 英镑/美元上涨,因企业买盘稳定

* 英国数据扶助英镑,但英国或推出更多QE的风险限制英镑升幅

路透伦敦2月24日电---英镑兑欧元周五上涨,从稍早触及的低位反弹,且兑美元大幅攀升,受助於企业稳定的买需,但预期英国央行或推出更多量化宽松政策(QE)限制了英镑升幅.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔接受报纸采访称,英国经济前景仍然高度不确定,他对是否需要更多量化宽松政策,持开放态度.[ID:nCN1409452]消息令模型基金及短线投资人抛售英镑,令英镑兑欧元最初挫至10周低位.

费希尔的言论,加上本周稍早公布英国央行会议记录措辞温和,促使一些投资人降低其英镑多头/欧元空头仓位.但之後部份投资者因激励人心的经济数据而宽怀,这一轮卖压因而失去动能.

英国国家统计局周五公布,英国第四季国内生产总值(GDP)修正值仍为较前季下滑0.2%,较上年同期成长0.7%,市场预估较前季下滑0.2%,较上年同期增长0.8%.[ID:nCN1409558]

"GDP数据显示英国消费者仍然支出,而欧元兑英镑在0.85英镑上方的涨势只是昙花一现,"CIBC World Markets汇市研究部主管Jeremy Stretch说.

欧元兑英镑EURGBP=D4最新跌0.2%,至0.84845英镑,盘中升至去年12月12日来最高的0.8506英镑.交易商称瑞士投资人卖出欧元,使欧元兑英镑回吐升幅.

欧元短期阻力位料在0.8525英镑左右,此为去年10月底高位0.8831英镑至今年1月初低位0.8220英镑的跌势的50%回档位,之後欧元阻力位料在0.8555英镑,此为去年12月12日触及的高位.

本周欧元兑主要货币一直上涨,因欧元区国家批准希腊第二轮金援,投资人释怀.

"接下来欧元将比较中性,当欧元在0.8520-0.8550英镑区间,欧元要进一步上升将更困难,"Lloyds TSB外汇策略师Adrian Schmidt说.

交易商说,风险偏好整体改善,加之企业的稳定买需巩固了英镑.仍然跟随较广泛股市走势的英镑也因优於预期的美国消费者信心读数而得到提振.

英镑兑美元GBP=D4最新升0.8%,报1.5866美元,此前触动1.5820美元及1.5865美元上方的止损单,并扩大升幅录得两天连涨.短期阻力位料在其200天移动均线切入位1.5906美元,短期支持位料在100天移动均线切入位约1.5700美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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