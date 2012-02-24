〔英国债市〕英债期货收於三周高位,受央行官员量化宽松言论推动

路透伦敦2月24日电---英国公债期货周五收在逾三周以来的最高水平,此前英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔发布言论,促使英央行或将采取更多刺激措施以助推经济成长的预期升温.

费希尔在接受伦敦财经报章City A.M.专访时表示,英国经济前景"仍高度不确定",他对是否需要更多量化宽松政策保持开放态度.[ID:nCN1409452]

该消息帮助英债维持自周三以来确立的涨势,英国央行周三公布的2月8-9日会议记录显示,MPC委员迈尔斯和普森一道投票支持将量化宽松规模扩大750亿英镑,而不是其他委员普遍支持的扩大500亿英镑.

3月英债期货结算价涨28个跳动点,报116.30,为2月1日以来最高结算价水平,较可比德债高出25个跳动点.

"费希尔并未关闭通向量化宽松(QE)政策的大门...这给我们带来一些支撑,"Lloyds Corporate Markets策略师Eric Wand称.

迈尔斯周四警告称,英国经济复苏态势"不稳定",分析师认为,这两位MPC委员的言论引发市场猜测,英国央行可能在5月采取进一步QE措施.

30年期英债收益率(殖利率)GB30YT=RR下跌4个基点,至3.25%;10年期英债收益率GB10YT=RR下滑3个基点,报2.07%,接近2月16日以来最低位;两年期英债收益率GB2YT=RR持平於0.38%.

10年期英国公债较可比德债EU10YT=RR收益率差缩窄2个基点,至19个基点.

英国国家统计局周五公布,英国第四季国内生产总值(GDP)修正值仍为较前季下滑0.2%,英债对此反应冷淡.[ID:nCN1409558](完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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