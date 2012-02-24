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货币新闻 | 2012年 2月 25日 星期六 02:00 BJT

〔标题新闻〕墨西哥财长称本周末的G20会议决定向IMF提供更多资源的方式及规模为时尚早

IMF是国际货币基金组织;G20是20国集团

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8DO6VI]

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