〔欧元债市〕下周欧洲央行提供流动性前市场倾向看多德债

* 希腊及经济成长忧虑持续,使德债不大可能下跌

* 欧洲央行提供流动性前的紧张情绪或为欧元区二线国家公债带来机会

* 意大利标售将受益於债券赎回资金

路透伦敦2月24日电---尽管投资者期待下周欧洲央行提供新一轮的流动性,但对希腊和经济成长的担忧下周初可能支持避险德债的买需.

周五3月德债期货FGBLH2持平,但对希腊和其他受困的欧元区国家的经济成长新忧虑及悲观看法远远未能平息,意味着德债期货仍可能上探其近期区间的上端.

德债的利多前景可能将证明具韧力,正当银行准备吸纳欧洲央行下一轮流动性资金或证实将会支持高收益的欧元区公债表现.

今日3月德债期货FGBLH2几无变动,报139.03,该合约从年初迄今一直留守在137-140区间,牵扯在被多次拖延的希腊债务问题及正面的高风险资产人气之中.10年期德债收益率(殖利率)DE10YT=TWEB也持平在1.88%.

"欧洲央行的流动性操作似乎将在价格反映,还有希腊落实经济改革的风险,德国国会投票等等.德债不会从现水平下跌,"一交易商说.

最新路透调查显示,预期银行将向欧洲央行借入4,920亿欧元的三年期贷款.

意大利售出30亿欧元零票息债券及15亿欧元通膨保值债券.

市场人士把将下周到期的票息和回赎总计410亿欧元预先再投资,支持了意大利公债标售,且预计将扶助周二意大利出售多至62.5亿欧元的定息债券.

意大利10年期公债IT10Y=TWEB收益率跌9个基点,报5.46%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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