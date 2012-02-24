〔芝加哥期市〕CBOT小麦合约微幅收低,USDA上调产量预估带来压力

路透芝加哥2月24日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦周五微幅收低,明尼阿波里斯谷物交易所(MGEX)春麦合约跌至14个月低位,此前美国政府机构上调产量预估带来压力.

盘中稍晚,美元下跌给小麦合约提供支撑.

美国农业部(USDA)周五稍早称,预计2013/13作物年度美国小麦产量将增至21.65亿蒲式耳,高於之前预计的21.20亿蒲式耳和2011/12年时预估的19.99亿蒲式耳.

USDA在周五上午表示,2月16日止当周小麦出口销售量为75.74万吨,符合预估的50-90万吨区间,并高於之前一周的42.79万吨.[ID:nCT0437032].

阿尔及利亚在一12.5万吨的招标中买入约30万吨磨粉用小麦,产地有可能是南美和欧洲.

巴基斯坦一位高官表示,伊朗请求采取以物换物的方式从该国进口100万吨小麦.

指标CBOT-3月小麦期货WH2微跌3/4美分,报每蒲式耳6.41美元.本周亦小幅收低.

CBOT小麦预估成交量为104,401口.(完)