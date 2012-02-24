〔芝加哥期市〕CBOT玉米收高,此前美国农业部公布种植面积等数据

路透芝加哥2月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,盘中交投震荡,此前美国农业部在华盛顿特区举行的展望会议上公布玉米种植面积、产量及期末库存数量均较高.

尾盘时玉米期货开始上涨,因原油价格劲升且美元走软.

旧作玉米供应紧张提振7月玉米期货,同时预计美国玉米产量创下纪录高位打压12月玉米期货.

美国农业部周五在展望论坛上表示,美国农户今年将种植9,400万英亩玉米,产量将为创纪录高位的142.7亿蒲式耳.美国农业部还预计2012/13年美国玉米结转库存为16.16亿蒲式耳,高於今年预计的8.01亿蒲式耳.

美国农业部一周出口销售报告显示,上周美国玉米净出口销量为84.08万吨,接近80至120万吨预估区间的低端.

分析师和交易商称,四个月来中国首次从美国大量采购玉米,可能预示着未来将采购更多,因中国南方玉米价格大涨,使从美国进口更加合算.

3月玉米合约的重要支撑位在100日移动均线切入位6.30-1/2美元,九日相对强弱指标(RSI)为55.

CBOT-3月玉米期货合约CH2收高1-1/4美分,报每蒲式耳6.40-3/4美元.

今日玉米成交量预估为342,080口.(完)

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