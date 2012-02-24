〔芝加哥期市〕CBOT玉米收高,此前美国农业部公布种植面积等数据

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透芝加哥2月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,盘中交投震荡,此前美国农业部在华盛顿特区举行的展望会议上公布玉米种植面积、产量及期末库存数量均较高.
尾盘时玉米期货开始上涨,因原油价格劲升且美元走软.
旧作玉米供应紧张提振7月玉米期货,同时预计美国玉米产量创下纪录高位打压12月玉米期货.
美国农业部周五在展望论坛上表示,美国农户今年将种植9,400万英亩玉米,产量将为创纪录高位的142.7亿蒲式耳.美国农业部还预计2012/13年美国玉米结转库存为16.16亿蒲式耳,高於今年预计的8.01亿蒲式耳.
美国农业部一周出口销售报告显示,上周美国玉米净出口销量为84.08万吨,接近80至120万吨预估区间的低端.
分析师和交易商称,四个月来中国首次从美国大量采购玉米,可能预示着未来将采购更多,因中国南方玉米价格大涨,使从美国进口更加合算.
3月玉米合约的重要支撑位在100日移动均线切入位6.30-1/2美元,九日相对强弱指标(RSI)为55.
CBOT-3月玉米期货合约CH2收高1-1/4美分,报每蒲式耳6.40-3/4美元.
今日玉米成交量预估为342,080口.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
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