〔金属期市〕期铜本周大涨逾4%,录得一个月来最大周升幅

* 期铜本周累计跳涨逾4%

* 现货铜较三个月期铜升水攀升至28美元

* 中国需求前景仍惹人担忧

路透纽约/伦敦2月24日电---期铜周五大涨,本周录得一个月来最大周升幅,得益於欧元兑美元上扬,以及新一轮美国经济数据预示其复苏步伐处於今年以来较为稳健的轨道上.

成交量放大,因投资者加紧买入并助推期铜回升至200日移动均线切入位上方,後者是一道重要技术水准,既充当下档区间的支撑位,也是本月牛市行情中的上档障碍.

鉴於欧洲经济正面临日益严重的衰退威胁,以及中国买盘依然乏力,下周铜价能否维持这一涨势仍不明朗.

中国下周公布的重要制造业数据应能为深入探究亚洲需求提供线索,今年春节假期过後的几周内,亚洲的期铜买盘一直令人失望.

加拿大帝国商业银行(CIBC)驻多伦多商品分析师暨资深经济学家Peter Buchanan说,中国制造业数据趋强可为铜价提供一些支撑,但与近期油价攀升相关的宏观经济不确定性日益增多,或将开始拖累期铜.

"我们觉得石油是一个不确定因素.尽管商品是一个整体,倘若油价飙涨至开始引发衰退担忧的水平,则将会拖累基本金属,"他指出.

布兰特原油期货升至九个月新高,此前美国核监管机构称,伊朗已大力加紧铀浓缩工作,此事恐将进一步激化伊朗和西方国家的紧张关系.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3大涨140.50美元,收报8,530.50美元,为2月9日以来最高收盘水平,当日该期铜合约收报8,760美元,盘中一度触及数月高位8,765美元.

本周累计,伦敦期铜涨幅超过4%,为1月最後一周以来的最大周升幅.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2跳涨5.70美分,或1.5,收报每磅3.8630美元,交投区间介於3.7825-3.8825美元.

在纽约尾盘的成交量超过87,000口,比30日均值高出逾四分之一,因新出炉的美国经济数据,尤其是房地产业数据发出乐观信号,激发对期铜的旺盛需求.铜广泛用於管道,管材和电线等领域.

美国1月新屋销售较上月下滑,未能动摇铜市多头,很多人关注12新屋销售数据上修和市场上房屋供应减少的消息.[ID:nCN1353378]

"美国正在建造更多房屋,铜需求会扩大,"CIBC分析师Buchanan说.

**中国影响**

不过即便美国铜需求若出现上修,还是比不上中国的影响.中国占全球铜消费的40%.

"很多人预计中国将很快浮现出需求.自新年结束後,(中国)需求是否好转尚不清楚,这是个麻烦."Natixis大宗商品研究部主管Nic Brown称.

上海仓库中的铜库存上周触及近10年来最高水平,本周则只减少逾1,000吨至216,086吨,表明中国实货需求疲弱.CU-STX-SGH

但LME铜市正反映出缺乏近期供给的影响,现货铜较三个月期铜价格从上周的15美元折价升至28美元溢价--是今年最高走势.

"给我感觉,市场在预计将出现一定的供给短缺.我们预计今年铜市将出现较大程度的短缺,数量将在28万吨左右.去年未出现这种情况只有一个理由,那就是中国曾大幅削减库存."Brown称.

若浏览铜200日移动均线图形,请点选(link.reuters.com/sur76s)

若浏览上海金属库存图形,请点选(link.reuters.com/gus66s)

若浏览全球金属库存图形,请点选(link.reuters.com/deg67n)

若浏览路透金属生产数据库,请点选(here)

"未来市场关注点将转移到本周末举行的20国集团(G20)峰会,毫无疑问,欧洲经济情况将是会议的重中之重."澳新银行的分析师们在一份报告中称.

以下为1912GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 386.50 5.90 +1.55 343.60 12.49

LME期铝 2327.00 47.00 +2.06 2020.00 15.20

LME期铜 8530.50 140.50 +1.67 7600.00 12.24

LME期铅 2208.00 43.00 +1.99 2035.00 8.50

LME期镍 20175.00 175.00 +0.88 18710.00 7.83

LME期锡 23850.00 -345.00 -1.43 19200.00 24.22

LME期锌 2079.00 31.00 +1.51 1845.00 12.68

上海期铝 16160.00 -65.00 -0.40 15845.00 1.99

上海期铜 59620.00 -800.00 -1.32 55360.00 7.70

上海期锌 15805.00 -60.00 -0.38 14795.00 6.83

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 肖群英/洪曦;审校 李军

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