〔纽约期市〕ICE原糖期货升至四个月高位,可可大跌後出现盘整走势

路透纽约/伦敦2月24日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周五扩大涨势并触及四个月高位,3月合约较5月合约升水略微下滑,可可期货进行盘整,咖啡上涨.

原糖期货上涨,因市场担心近期供应、能源价格上涨及美元走软,本周达成对希腊的救助方案和德国数据优於预期均带动欧元/美元上涨.

"欧洲有物流问题,巴西正在换季.泰国显然正将多数库存卖给中国,印度目前也出现一些物流问题,"芝加哥The Price Group副总裁Jack Scoville称.

ICE-3月原糖期货SBH2收高0.25美分,或1%,报每磅26.19美分,为10月27日以来最高收位.指标5月合约SBK2收涨0.36美分,或1.5%,报每磅25.22美分,为11月8日以来最高结算价.

尾盘ICE-3月原糖期货SBc1较5月合约SB-1=R升水0.97美分,低於周四尾盘的升水1.08美分.

伦敦5月白糖期货LSUK2涨9.20美元,或1.4%,报每吨661.40美元.

ICE可可期货微幅上涨,5月合约CCK2收高13美元,报每吨2,357美元.

在周四可可期货大跌後,今天出现盘整走势,因业内更多人士料将参与科特迪瓦(象牙海岸)的可可拍卖活动.

伦敦5月可可期货LCCc2收低6英镑,报每吨1,513英镑,尾盘时下跌.

伦敦罗布斯塔咖啡期货上涨,5月合约LRCK2收高38美元,或1.9%,报每吨2,056美元,为两个半月高位.

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货KCK2涨1.55美分,收报每磅2.0360美元.(完)