〔芝加哥期市〕CBOT大豆收升,受出口数据及2012/13年库存预估影响

路透2月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收升,交易商说因对中国的出口需求及美国2012/13销售年度大豆库存预计趋紧.

美元走弱及美国原油期货走强也带来支撑.

初步数据显示,大豆Sc1本周收升1%,连涨两周,且为过去六周来第五周收高.

美国农业部(USDA)在年度展望会议中预计,美国2012/13年大豆期末库存将降至2.05亿蒲式耳,2011/12年为2.75亿蒲式耳.

交意商指未经证实的传言称,本周中国可能已买入五至10货船的美国大豆.

USDA最新数据显示,最新一周出口销售403.24万吨美国大豆,高於市场预估区间的350-390万吨.USDA称,中国买入52.11万吨2011/12年的大豆和280.5万吨2012/13年的大豆,同时美国还售出6.8万吨2012/13年大豆,出口地不详.

USDA称,最新一周出口销售21.6万吨豆粕,2.52万吨豆油,两者均高於市场预估.

3月大豆合约SH2的九日相对强弱指标(RSI)尾盘升至79,开盘前为77,进一步陷入70-100的技术超买区域.

CBOT-3月期权在市场收盘时到期.

CBOT-3月大豆期货Sc1收高2-1/4美分,报每蒲式耳12.79美元.

3月豆粕合约SMc1收高0.7美元,报每短吨333.6美元.

3月豆油合约BOc1收升0.09美分,报每磅54.29美分.

今日CBOT预估成交量分别为大豆272,493口,豆油104,383口和豆粕75,032口.

以下为CBOT农产品期货在1947GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 640.75 1.25 0.2% -0.9%

CBOT大豆Sc1 1279.00 2.25 0.2% 6.5%

CBOT豆粕SMc1 333.60 0.70 0.2% 7.6%

CBOT豆油BOc1 54.29 0.09 0.2% 4.2%

CBOT小麦Wc1 641.00 -0.75 -0.1% -1.8%

CBOT稻米RRc1 1420.50 24.00 1.7% -2.7%

EU小麦BL2H0 201.00 -2.75 -1.4% -0.7%

NYMEX原油期货CLc1 109.58 1.75 1.6% 10.9%

道琼工业指数.DJI 12,967 -18 -0.1% 6.1%

现货金XAU= 1771.30 -8.49 -0.5% 13.3%

欧元/美元EUR= 1.3452 0.008 0.6% 3.9%

美元指数.DXY 78.3780 -0.4410 -0.6% -2.2%

波罗的海

干散货指数.BADI 718 12 1.7% -58.7%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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