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市场报道 | 2012年 2月 25日 星期六 05:16 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.01%,Nasdaq指数收涨0.23%

路透纽约2月24日电---美国股市标准普尔500指数周五小幅收高,升至2008年雷曼兄弟破产前以来的最高水准,延续了稳步上扬态势,得益於美国经济呈现复苏迹象.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌1.74点,或0.01%,至12,982.95点;标准普尔500指数.SPX收高2.28点,或0.17%,至1,365.74点.Nasdaq指数.IXIC收涨6.77点,或0.23%,至2,963.75点.

本周,道琼工业指数升0.3%,标准普尔500指数上涨0.3%,Nasdaq指数上扬0.4%.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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