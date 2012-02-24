〔加拿大汇市〕加元/美元微跌且接近平价水准,市场关注欧洲和油市走势

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透多伦多2月24日电---加元兑美元周五小幅下跌且接近平价水准.今日经济面消息较少,市场关注希腊救助协议的执行,令加元基本作壁上观.
随着原油价格升穿每桶125美元水平,有望录得连续第五周上涨,加元今日和本周收盘均变动不大,因交易商观察欧元区和伊朗动向以获得指引.
全球股市几无变动,因能源成本上涨支持了美国公债的避险魅力,後者有望录得四周来最佳单周表现.
尽管强劲油价能够支撑与能源走势联动的加元CAD=D4,但投资者担心高油价对於美国和全球成长的影响,风险偏好受到打击.
加元兑美元CAD=D4收报.9997加元或1.0003美元,略低於周四北美收盘的0.9976加元或1.0024美元.(完)
--编译 洪曦;审校 于春红
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。