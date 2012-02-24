〔加拿大汇市〕加元/美元微跌且接近平价水准,市场关注欧洲和油市走势

路透多伦多2月24日电---加元兑美元周五小幅下跌且接近平价水准.今日经济面消息较少,市场关注希腊救助协议的执行,令加元基本作壁上观.

随着原油价格升穿每桶125美元水平,有望录得连续第五周上涨,加元今日和本周收盘均变动不大,因交易商观察欧元区和伊朗动向以获得指引.

全球股市几无变动,因能源成本上涨支持了美国公债的避险魅力,後者有望录得四周来最佳单周表现.

尽管强劲油价能够支撑与能源走势联动的加元CAD=D4,但投资者担心高油价对於美国和全球成长的影响,风险偏好受到打击.

加元兑美元CAD=D4收报.9997加元或1.0003美元,略低於周四北美收盘的0.9976加元或1.0024美元.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

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