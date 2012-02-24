〔全球金市〕金价下滑,但录得四周来最大单周升幅

* 金价收低没有跟随欧元走势,但本周升3%

* 银价触及五个月高位後下跌

路透纽约/伦敦2月24日电---金价周五下跌,没有跟随欧元走势,因投资者对本周稍早因对经济的乐观情绪及希腊得到救助协议带动金价大涨後了结获利.

银价升穿其200天移动均线後触及五个月高位.不过分析师说,银价大涨後看来将容易回软.

金价录得四周来最大周度升幅,因对中国进一步放宽政策的预期及未来几年近零利率的前景提振金价对冲通胀的吸引力.

欧洲批准希腊援助计划的消息提振金价,欧元和其他高风险资产.对欧洲推出进一步货币宽松政策的担忧及对希腊落实大幅削减支出的能力忧虑犹在,令其他投资人买入黄金,

在1941GMT,现货金XAU=下跌0.5%,至每盎司1,771.36美元,本周可能录得3%的升幅.

金价可望连升第二个月,在去年12月底金价几乎进入熊市.

金价没有理会美元的弱势.美元下跌通常支持金价.不过,担忧通胀限制了金价进一步下跌,因布兰特原油期货升至每桶125美元以上.

纽约商品期货交易所(COMEX)-4月黄金期货GCJ2收跌9.90美元,报每盎司1,776.40美元.路透初步数据显示,成交量较30日均值低25%,大致符合其近期交投步伐.

金价从年初迄今累计上涨13.5%.不过,金价继而升至每盎司1,920.30美元的纪录高位将面临困难.

现货银XAG=触及35.70美元的高位,此为去年9月23日来最高.周四现货银升穿其200天移动均线切入位34.84美元后,升势动能增加.

现货银收跌0.2%,报每盎司35.26美元.

本周银价升近7%,录得自1月中来表现最好的一周.从年初迄今可望上升近30%,成为2012年迄今表现最好的贵金属.

铂金群金属在本周稍早触及五个月高位後稍作喘息,当时因最大出产国南非罢工造成供应忧虑.

现货铂金(白金)XPT=下滑0.8%,报每盎司1,703.60美元,现货钯金XPD=跌1.5%,报每盎司705.95美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 4月黄金期货 1776.40 -9.90 -0.6 1771.30 1784.40 126,209

COMEX 3月白银期货 35.338 -0.218 -0.6 35.190 35.720 50,849

COMEX 4月铂金期货 1715.10 -7.90 -0.5 1708.50 1729.90 8,367

COMEX 3月钯金期货 710.75 -7.65 -1.1 708.50 720.00 5,527

现货金 XAU= 1771.36 -8.43 -0.5 1771.25 1782.50

现货银 XAG= 35.260 -0.070 -0.2 35.210 35.700

现货铂金 XPT= 1703.60 -14.39 -0.8 1701.00 1724.50

现货钯金 XPD= 705.95 -11.05 -1.5 710.98 717.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=