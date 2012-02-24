〔纽约期市〕ICE期棉收高,因棉纺厂及出口商逢低买入

路透纽约2月24日电---美国棉花期货周五上扬,逆转前两日的大跌走势,因棉纺厂和一些海外买家逢低买入.

一些分析师表示,美国棉纺厂库存较低,当价格大跌时就会冲入市场补充库存.

洲际交易所(ICE)指标5月期棉CTK2收报每磅90.15美分,升0.92美分或1.03%,交投区间为89.02至90.72.周四该合约跌至12月28日来最低水准.5月期棉成交量尾盘为7,863口.

3月期棉CTH2升2.37美分或2.71%,结算报89.85美分,盘中高见90.11美分,昨日跌至12月27日以来最低.今日低点为88.22美分.周四为该合约首个交割日,今日交投极为清淡,仅146口.

美国农业部报告,上周棉花出口销售18.52万出口包,有2.2万包出口到中国.

ICE Futures U.S.数据显示,截至2月23日的未平仓期棉合约减少365口,为170,057口.

交易所数据显示,周四期棉总体成交量为20,922口,较周三减少6,845口.(完)