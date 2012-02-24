〔国际油市〕NYMEX原油和布兰特原油均创近10个月高位,因伊朗紧张局势

路透纽约2月24日电---美国原油期货周五大涨,收在去年5月初来最高水准,并连升七个交易日,为2009年年底以来最长升势,本周该期货录得12月23日来最大周度升幅.

布兰特原油期货结算价也在近10个月高位,连涨五周,因对伊朗核计划紧张局势的担忧加重,且供应减少带动油价大涨.

国际原子能总署(IAEA)报告称,伊朗大规模扩大铀浓缩活动,正准备在地下安装许多铀浓缩设备.欧盟称IAEA的新报告令对伊朗核计划的担忧加重,美国白宫则表示,IAEA报告证实伊朗核计划违反安理会决议,且无法令人确信是用於和平目的.

纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油CLH2上涨1.94美元,结算价报每桶109.77美元,为近月合约5月3日来最高收位.

本周近月美国原油期货大涨6.33%,为12月23日当周以来表现最好的一周.

伦敦ICE布兰特原油期货LCOH2收报125.47美元,升1.85美元,为去年4月29日来最高结算价,今日日高报125.55美元,为5月2日来最高.

本周布兰特原油期货升4.93%,为1月6日来最大周度百分比升幅.

美国财长盖特纳表示,在某些情况下有理由动用原油储备.[nCN1410576]但经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚称释出战略石油储备无助压低因中东政治紧张而推高的油价.(完)