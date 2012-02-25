版本:
中国
财经报道 | 2012年 2月 25日 星期六 19:24 BJT

〔中国经济〕"十二五"电子信息制造业销售收入年均增速约10%--工信部

路透上海2月25日电---中国工业和信息化部周五发布电子信息制造业"十二五"(2011-2015年)规划提出,期间电子信息制造业销售收入年均增速保持在10%左右,2015年将超过10万亿元人民币.

规划还提到,"十二五"期间,电子信息制造业工业增加值年均增长超过12%,电子信息制造业中的战略性新兴领域销售收入年均增长25%,要形成五到八家销售收入过千亿元的大型骨干企业,努力培育销售收入过5,000亿元的大企业.

对数字电视产业,规划提出,力争在"十二五"末成为全球最大的数字电视整机和关键件开发、生产基地,而国内平板显示生产技术要达到国际先进水平,形成2-3个年销售收入在300亿元以上的龙头企业,全面支撑中国彩电产业转型和升级.(完)

--发稿 丁淑琴; 审校 张喜良

更多 财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐