〔中国经济〕"十二五"电子信息制造业销售收入年均增速约10%--工信部

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月25日电---中国工业和信息化部周五发布电子信息制造业"十二五"(2011-2015年)规划提出,期间电子信息制造业销售收入年均增速保持在10%左右,2015年将超过10万亿元人民币.
规划还提到,"十二五"期间,电子信息制造业工业增加值年均增长超过12%,电子信息制造业中的战略性新兴领域销售收入年均增长25%,要形成五到八家销售收入过千亿元的大型骨干企业,努力培育销售收入过5,000亿元的大企业.
对数字电视产业,规划提出,力争在"十二五"末成为全球最大的数字电视整机和关键件开发、生产基地,而国内平板显示生产技术要达到国际先进水平,形成2-3个年销售收入在300亿元以上的龙头企业,全面支撑中国彩电产业转型和升级.(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 张喜良
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。