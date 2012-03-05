《中国人大和政协十一届五次会议日程表》--3月5日-3月14日

3/5(一)
--15:00 国家发改委主任张平将就"经济形势与宏观调控"的相关问题回答中外记者的提问.
3/6(二)
--9:00 全国政协会议分组讨论
--10:00 外交部部长杨洁篪就"中国的对外政策和对外关系"问题答记者问.
--15:00 财政部部长谢旭人等将就"当前的财政政策和财政工作"回答中外记者的提问.
--15:00 政协记者会:稳中求进,推动经济社会科学发展
3/7(三)
--9:00 全国政协会议分组和界别联组讨论
--10:00 商务部部长陈德铭将就"扩消费促流通和发展对外经贸"的相关问题回答中外记者的提问.
--14:30 人力资源和社会保障部部长尹蔚民、副部长胡晓义将就"当前中国的就业形势和社会保障事业发展"的相关问题回答中外记者的提问.
--15:00 全国政协会议分组讨论
--16:15-17:30 政协记者会:政协委员谈保障性住房建设和管理
3/8(四)
--9:00 全国人大十一届五次会议第二次全体会议
--15:00 全国政协会议分组讨论
--15:00 政协记者会:深化文化体制改革,促进文化大发展大繁荣
3/9(五)
--9:00 全国政协十一届五次会议举行第二次全体会议
--15:00 全国政协会议分组讨论
--15:00-16:15 政协记者会:政协委员谈促进教育公平提高教育质量
3/10(六)
--9:00 全国政协会议分组讨论
--9:00-10:15 政协记者会:政协委员谈深化医药卫生体制改革
--10:45-12:00 政协记者会: 政协委员谈发展新能源和清洁能源
--15:00 全国政协十一届五次会议举行第三次全体会议
3/11(日)
--9:00 全国政协十一届五次会议举行第四次全体会议
--15:00 全国人大十一届五次会议第四次全体会议
3/12(一)
--9:00 全国政协会议分组讨论
--10:30 政协主席会议
3/13(二)
--9:00 全国政协十一届五次会议闭幕会
3/14(三)
--上午 全国人大十一届五次会议闭幕会
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)
日程如有变动,由大会秘书处另行通知.(完)
--整理 黄凯/张喜良