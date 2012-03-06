《中国人大和政协十一届五次会议日程表》--3月7日-3月14日

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
3/7(三)
--9:00 全国人大代表小组会议,审议政府工作报告
--9:00 全国政协会议分组和界别联组讨论
--10:00 商务部部长陈德铭将就"扩消费促流通和发展对外经贸"的相关问题回答中外记者的提问.
--14:30 人力资源和社会保障部部长尹蔚民、副部长胡晓义将就"当前中国的就业形势和社会保障事业发展"的相关问题回答中外记者的提问.
--15:00 国家发改委副秘书长、新闻发言人李朴民接受中国政府网、新华网联合访谈,在线解读发改委工作报告.
--15:00 全国人大代表小组会议,审议政府工作报告
--15:00 全国政协会议分组讨论
--16:15-17:30 政协记者会:政协委员谈保障性住房建设和管理
3/8(四)
--9:00 全国人大十一届五次会议第二次全体会议
--15:00 全国政协会议分组讨论
--15:00 政协记者会:深化文化体制改革,促进文化大发展大繁荣
3/9(五)
--9:00 全国政协十一届五次会议举行第二次全体会议
--15:00 全国政协会议分组讨论
--15:00-16:15 政协记者会:政协委员谈促进教育公平提高教育质量
3/10(六)
--9:00 全国政协会议分组讨论
--9:00-10:15 政协记者会:政协委员谈深化医药卫生体制改革
--10:45-12:00 政协记者会: 政协委员谈发展新能源和清洁能源
--15:00 全国政协十一届五次会议举行第三次全体会议
3/11(日)
--9:00 全国政协十一届五次会议举行第四次全体会议
--15:00 全国人大十一届五次会议第四次全体会议
3/12(一)
--9:00 全国政协会议分组讨论
--10:30 政协主席会议
3/13(二)
--9:00 全国政协十一届五次会议闭幕会
3/14(三)
--上午 全国人大十一届五次会议闭幕会
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)
日程如有变动,由大会秘书处另行通知.(完)
--整理 黄凯/张喜良/乔艳红
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开