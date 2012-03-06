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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 07:23 BJT

《中国人大和政协十一届五次会议日程表》--3月7日-3月14日

3/7(三)

--9:00 全国人大代表小组会议,审议政府工作报告

--9:00 全国政协会议分组和界别联组讨论

--10:00 商务部部长陈德铭将就"扩消费促流通和发展对外经贸"的相关问题回答中外记者的提问.

--14:30 人力资源和社会保障部部长尹蔚民、副部长胡晓义将就"当前中国的就业形势和社会保障事业发展"的相关问题回答中外记者的提问.

--15:00 国家发改委副秘书长、新闻发言人李朴民接受中国政府网、新华网联合访谈,在线解读发改委工作报告.

--15:00 全国人大代表小组会议,审议政府工作报告

--15:00 全国政协会议分组讨论

--16:15-17:30 政协记者会:政协委员谈保障性住房建设和管理

3/8(四)

--9:00 全国人大十一届五次会议第二次全体会议

--15:00 全国政协会议分组讨论

--15:00 政协记者会:深化文化体制改革,促进文化大发展大繁荣

3/9(五)

--9:00 全国政协十一届五次会议举行第二次全体会议

--15:00 全国政协会议分组讨论

--15:00-16:15 政协记者会:政协委员谈促进教育公平提高教育质量

3/10(六)

--9:00 全国政协会议分组讨论

--9:00-10:15 政协记者会:政协委员谈深化医药卫生体制改革

--10:45-12:00 政协记者会: 政协委员谈发展新能源和清洁能源

--15:00 全国政协十一届五次会议举行第三次全体会议

3/11(日)

--9:00 全国政协十一届五次会议举行第四次全体会议

--15:00 全国人大十一届五次会议第四次全体会议

3/12(一)

--9:00 全国政协会议分组讨论

--10:30 政协主席会议

3/13(二)

--9:00 全国政协十一届五次会议闭幕会

3/14(三)

--上午 全国人大十一届五次会议闭幕会

注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)

日程如有变动,由大会秘书处另行通知.(完)

--整理 黄凯/张喜良/乔艳红

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