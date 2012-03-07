《中国人大和政协十一届五次会议日程表》--3月7日-3月14日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
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--14:30 人力资源和社会保障部部长尹蔚民、副部长胡晓义将就"当前中国的就业形势和社会保障事业发展"的相关问题回答中外记者的提问
--15:00 国家发改委副秘书长、新闻发言人李朴民接受中国政府网、新华网联合访谈,在线解读发改委工作报告
--15:00 全国人大代表小组会议,审议政府工作报告
--15:00 全国政协会议分组讨论
--16:15-17:30 政协记者会:政协委员谈保障性住房建设和管理
3/8(四)
--9:00 全国人大第二次全体会议
--15:00 全国政协会议分组讨论
--15:00 政协记者会:深化文化体制改革,促进文化大发展大繁荣
--16:45 全国人大常委会委员、全国人大常委会法制工作委员会副主任郎胜,全国人大常委会法制工作委员会刑法室副主任李寿伟将就"刑事诉讼法修改"回答中外记者的提问
3/9(五)
--9:00 全国政协十一届五次会议举行第二次全体会议
--10:00 农业部部长韩长赋,农业部总经济师、新闻发言人陈萌山将就"推进农业科技进步,促进增产增收"的相关问题回答中外记者的提问
--15:00 全国人大第三次全体会议
--全国人大常委会委员长吴邦国作全国人民代表大会常务委员会工作报告
--15:00 全国政协会议分组讨论
--15:00-16:15 政协记者会:政协委员谈促进教育公平提高教育质量
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--9:00 全国政协会议分组讨论
--9:00-10:15 政协记者会:政协委员谈深化医药卫生体制改革
--10:45-12:00 政协记者会: 政协委员谈发展新能源和清洁能源
--15:00 全国人大代表团全体会议,审议全国人大常委会工作报告
--15:00 全国政协十一届五次会议举行第三次全体会议
3/11(日)
--9:00 全国政协十一届五次会议举行第四次全体会议
--15:00 全国人大第四次全体会议
--最高人民法院院长王胜俊作最高人民法院工作报告
--最高人民检察院检察长曹建明作最高人民检察院工作报告
3/12(一)
--9:00 全国政协会议分组讨论
--10:30 政协主席会议
--15:00 全国人大代表团全体会议,审议最高人民法院和最高人民检察院工作报告
3/13(二)
--9:00 全国政协十一届五次会议闭幕会
--15:00 全国人大代表团全体会议
3/14(三)
--10:00 全国人大十一届五次会议闭幕会
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)
日程如有变动,由大会秘书处另行通知.(完)
--整理 张喜良/乔艳红
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保