《中国人大和政协十一届五次会议日程表》--3月9日-3月14日

3/9(五)
--9:00 全国政协十一届五次会议举行第二次全体会议
--10:00 农业部部长韩长赋,农业部总经济师、新闻发言人陈萌山将就"推进农业科技进步,促进增产增收"的相关问题回答中外记者的提问
--15:00 全国人大第三次全体会议
--全国人大常委会委员长吴邦国作全国人民代表大会常务委员会工作报告
--15:00 全国政协会议分组讨论
--15:00-16:15 政协记者会:政协委员谈促进教育公平提高教育质量
3/10(六)
--9:00 全国政协会议分组讨论
--9:00-10:15 政协记者会:政协委员谈深化医药卫生体制改革
--10:45-12:00 政协记者会: 政协委员谈发展新能源和清洁能源
--15:00 全国人大代表团全体会议,审议全国人大常委会工作报告
--15:00 全国政协十一届五次会议举行第三次全体会议
3/11(日)
--9:00 全国政协十一届五次会议举行第四次全体会议
--15:00 全国人大第四次全体会议
--最高人民法院院长王胜俊作最高人民法院工作报告
--最高人民检察院检察长曹建明作最高人民检察院工作报告
3/12(一)
--9:00 全国政协会议分组讨论
--10:30 政协主席会议
--15:00 全国人大代表团全体会议,审议最高人民法院和最高人民检察院工作报告
3/13(二)
--9:00 全国政协十一届五次会议闭幕会
--15:00 全国人大代表团全体会议
3/14(三)
--10:00 全国人大十一届五次会议闭幕会
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)
日程如有变动,由大会秘书处另行通知.(完)
--整理 张喜良/乔艳红