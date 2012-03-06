《热点透视》欧洲央行的长期再融资操作恐怕带来其它负面效应

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon 编译 隋芬

路透伦敦3月5日电---救助措施可以不必是"四字真言".但过去几年很多针对银行与政府的救援性操作,缩写后都是四个字母.比如雷曼兄弟破产后,挽救美国银行体系的不良资产救助计画(TARP)与定期资产支持证券贷款工具(TALF).现在则是欧洲央行(ECB)的长期再融资操作(LTRO).ECB已通过该操作,以1%的超低利率向欧洲银行贷出1兆(万亿)欧元资金.

市场与银行为此流动性挹注欢呼雀跃.意大利与西班牙也满心欢喜,两国借款成本已降,因其银行业者能从ECB借到廉价资金,再用来购买公债--而且在这一来一回中赚到了钱.但与其他四字母的援助措施一样,LTRO也没逃开批评--主要是说,处理垃圾债券的做法不应该是继续购买它们.

问题之一是,欧洲国家的政府现在已经没那么大压力,去采行劳动法改革及其他修复经济所需的痛苦措施了.另一个问题则是,银行恐怕会推迟那些实现自食其力所需的行动:比如修整资本状况,以及在市场上筹集自己的长期资金.

问题还有更多,一些银行在ECB廉价资金的支持下又能赚取丰厚利润了,而它们本不配享受.另外,这些利润可能会流入高管腰包--不过,巴克莱(BARC.L)与汇丰控股(HSBA.L)这两家英国银行已表示,不会允许以这种方式增加奖金.与此同时,若商业银行无法归还借款,且其承诺的担保品价值不足时,ECB可能会蒙受亏损.另外也别忘了,这只是一笔三年期操作.等2015年银行需向ECB偿还1万亿欧元时,又一场的银行危机也不是没有可能.

问题可以罗列很长.但是,LTRO虽有弊处,却仍然必要.就回想一下去年12月吧,当时恐慌情绪潜近欧元区.若没有某种形式的救援,结局将是发生一场把经济重新拖入衰退的严重信贷紧缩,而不是目前似将遭受的温和紧缩.像意大利与西班牙这些大国也可能已被市场轻易拒之门外,而这有造成欧元区分崩离析的危险.

ECB面临一个"问题太大而不能失手"的问题.假若它不出手援助欧元体系,它面对的将会是一场灾难;而如果做了,会使愚蠢的行为反而得到奖赏.我们可以争论细节.比如,这些资金的成本真需要这么低廉吗?但可以说,ECB做了理性的选择.现在的首要任务就是限制不良的副作用.

ECB总裁德拉吉已经着手行动,据路透报导,他在上周欧盟领袖峰会上表示,三年期资金操作将不会重复.他表示,该操作不过是为欧元区争取了时间,而推动结构性改革是必不可少的.

也许这样的表态能够见效.但国家不被逼到绝境的话,极少会去推行改革.拿意大利来说,总理蒙堤自接替贝鲁斯柯尼以来,已在推进养老金改革与放开服务业,这是了不起的开端.但还有很多工作:放开劳动市场管制,资产私有化,整顿公共支出与打击逃税.既然意大利10年期借款成本已跌破5%,蒙堤推行这些举措是不是轻而易举?

西班牙情况也与之类似,首相拉霍伊的改革计划才刚起步.而目前为止大致躲开了危机的法国,将不会有压力来解决其根深蒂固的劳动市场与养老金问题.法国下届总统的可能人选--社会党领袖奥朗德,肯定是没有这种思想欲望的.

话说回来,难道欧洲新的财政条约协议解决不了这些问题吗?可惜不能.的确,实施财政撙节是ECB援助措施附带的条件.但条件似乎不对路.平衡预算与结构性改革并非一回事.而能推动后者的唯一做法是,训诫与警告欧洲政府,对它们不会再给任何援助.

有了银行,也就可用更多工具来减轻LTRO操作的负面影响.毕竟,政府、ECB与监管机构可以告诉银行做些什么.最重要的调整已经展开--包括要求银行增强资本,减轻对短期融资的依赖.关键的一件事是,抵制推迟与软化这些准则的游说声音.

也有理由重新审视一下银行业宽松的税收机制,尤其是该行业继续保持高薪酬的话.政客的多数注意力都投向了对金融交易征税,即所谓的托宾税(Tobin tax).但一个更好的替代做法是,可以引进金融活动税(financial activities tax,FAT).大多数国家不对银行业适用增值税.而FAT通过对利润与薪资征税,能起到类似作用.如何解答LTRO带来的问题,这样一项三字母的税收可能是答案之一.(完)