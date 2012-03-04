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亚洲 | 2012年 3月 5日 星期一 07:33 BJT

****主要国家经济指标预测--3月5日****

路透3月5日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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3月4日(日)

2100 韩国外汇储备(亿美元) 2月 -- 3,113.4

2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 2月 -- +0.2%

3月5日(一)

0030 澳洲企业库存 第四季 -- -1.1%

0030 澳洲ANZ网络招聘广告 2月 -- +6.4%

报纸招聘广告 -- -2.6%

0815 瑞士零售销售(较前月) 1月 +0.6%

0843 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月 45.2 44.8

0848 法国Markit服务业PMI 2月 50.3 50.3

综合PMI -- 50.6

0853 德国Markit服务业PMI 2月 52.6 52.6

0858 欧元区Markit服务业PMI 2月 49.4 49.4

综合PMI 49.7 49.7

0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.1%

(较上年同期) +3.7% +3.8%

0928 英国CIPS服务业PMI 2月 -- 56.0

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 -- 负11.1

1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 持平 -0.4%

(较上年同期) -1.6% -1.6%

1500 美国工厂订单 1月 +0.4% +1.1%

耐久财(耐用品)订单 1月修正值 -- -4.0%

扣除运输的耐久财订单 -- -3.2%

扣除国防的耐久财订单 -- -4.5%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -4.5%

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业采购经理人指数(PMI)

2月 56.9 56.8

企业活动指数 59.0 59.5

3月2日-3月9日

0800 英国Halifax房价指数 2月 +0.1% +0.6%

三个月房价指数(较上年同期) -1.6% -1.8%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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3月2日(五)

0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月 50.72 --

0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 -1.6% +0.5%

(较上年同期) +1.6% +0.2%

0930 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 2月 54.3 51.2

1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.7% +0.5%

(较上年同期) +3.7% +3.5%

1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 12月 +0.4% +0.3%

(较前季) 第四季 +0.4% --

环比年率 +1.8% +1.8%

1530 美国ECRI一周领先指标 2月24日当周 124.2 -- (完)

--整理 梁睿雪/丁琦;审校 张涛

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