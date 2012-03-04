主要国家经济指标预测--3月5日****

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透3月5日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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3月4日(日)
2100 韩国外汇储备(亿美元) 2月 -- 3,113.4
2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 2月 -- +0.2%
3月5日(一)
0030 澳洲企业库存 第四季 -- -1.1%
0030 澳洲ANZ网络招聘广告 2月 -- +6.4%
报纸招聘广告 -- -2.6%
0815 瑞士零售销售(较前月) 1月 +0.6%
0843 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月 45.2 44.8
0848 法国Markit服务业PMI 2月 50.3 50.3
综合PMI -- 50.6
0853 德国Markit服务业PMI 2月 52.6 52.6
0858 欧元区Markit服务业PMI 2月 49.4 49.4
综合PMI 49.7 49.7
0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.1%
(较上年同期) +3.7% +3.8%
0928 英国CIPS服务业PMI 2月 -- 56.0
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 -- 负11.1
1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 持平 -0.4%
(较上年同期) -1.6% -1.6%
1500 美国工厂订单 1月 +0.4% +1.1%
耐久财(耐用品)订单 1月修正值 -- -4.0%
扣除运输的耐久财订单 -- -3.2%
扣除国防的耐久财订单 -- -4.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -4.5%
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业采购经理人指数(PMI)
2月 56.9 56.8
企业活动指数 59.0 59.5
3月2日-3月9日
0800 英国Halifax房价指数 2月 +0.1% +0.6%
三个月房价指数(较上年同期) -1.6% -1.8%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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3月2日(五)
0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月 50.72 --
0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 -1.6% +0.5%
(较上年同期) +1.6% +0.2%
0930 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 2月 54.3 51.2
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.7% +0.5%
(较上年同期) +3.7% +3.5%
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 12月 +0.4% +0.3%
(较前季) 第四季 +0.4% --
环比年率 +1.8% +1.8%
1530 美国ECRI一周领先指标 2月24日当周 124.2 -- (完)
--整理 梁睿雪/丁琦;审校 张涛
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。