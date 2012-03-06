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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 12:42 BJT

《中国数据观测》2月新增人民币贷款料达7,500亿元,M2增速略有回升

* 公布内容: 中国2月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间,最晚3月15日

--调查结果:

2月指标 中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比 12.8 12.0-13.7 12.4 15.7 23

新增人民币贷款(亿元) 7,500 4,800-8,700 7,381 5,356 22

人民币贷款余额同比 15.1 15.0-15.5 15.0 17.7 9

--数据要点:

接受路透调查的22家机构预测中值显示,鉴于中国政府对当前货币政策的相对审慎态度,叠加实体经济面临信贷需求弱化迹象,2012年2月新增人民币贷款虽保持升势但增幅已较之前大幅回落,全月料达7,500亿元人民币.

调查结果并显示,春节过后资金逐渐回流银行体系,2月末广义货币供应量(M2)同比增速预计较上月略有回升,至12.8%;当月底贷款余额料同比增15.2%,稍高于上月水平.中国设定的2012年M2增速目标为14%.

"外部需求不振、企业盈利预期下降,房地产开发贷款和融资平台贷款受到限制,住房成交量低迷的情况下个人贷款需求也难以明显转好."交通银行首席经济学家连平在报告中称,受存贷比和高准备金率的限制,银行放贷能力亦不强.

本着早放贷早获利的想法,银行的放贷高峰一般都出现在年初.以去年为例,1月、2月合计新增贷款为近1.6万亿元.但今年因春节因素及贷存比限制等,1月新增贷款规模远逊预期,当月末M2同比增长亦创下多年来新低.

两位业内人士上月末向路透表示,截止2月第四周,中国四大商业银行内部交换数据显示,其2月新增贷款仍保持在低位水平的1,000多亿元人民币.考虑到月末冲贷款因素,四大行当月新增贷款或与1月水平相当.[ID:nSH0098491]

中国央行为增加银行体系的超储水平,已于上月下调存款准备金率0.5个百分点.但此举仅能从理论上增加银行体系的可贷资金,实际贷款则受到实体经济对信贷的需求、贷存比等一系列因素限制.

本月汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,大多数受访金融机构对中国利率和准备金率近期调降不寄厚望.[ID:nSB1420600]

--市场影响:

市场密切关注信贷数据,藉此判断央行将如何调整货币政策来避免经济增速急降.

若信贷数据超出预期,将进一步证实中国适度放松货币政策来保持经济稳定增长,并有望推出更多刺激措施.这将对中国股市温和利好,大宗商品等风险资产亦将从中获益.

若数据低于预期,将加深对经济增长放缓的忧虑,金融市场也将受到压力.

欲浏览中国所有经济数据,请点选[ECI/CN];欲了解数据页面,请点选ECONCN

以下为本次路透调查的结果:

机构名称 M2 新增贷款 人民币贷款余额

(同比%) (10亿元人民币) (同比%)

-------------------------------------------------------------------

澳新银行 13.0 800.0

交通银行 12.8 590.0

美银美林 12.6 860.0 15.4

建银国际 13.5 800.0

建设银行 13.6 700.0

中金公司 13.2

中信证券 12.8 700.0

大和资本市场 12.8 850.0

德意志银行 12.5 750.0 15.1

华融证券 530.0

华泰联合证券 12.7 650.0

华宝信托 13.5 750.0

兴业银行 13.0 650.0 15.0

ING金融市场 12.8 870.0

瑞穗证券 12.8 800.0

领先国际金融资讯 13.7 15.5

上海证券 12.0 480.0 15.0

申银万国 13.6 820.0 15.2

法兴 12.7 550.0

渣打银行 12.6 800.0

瑞银 12.9 700.0 15.2(完)

(空白表示数据未提供)

--发稿 苏丹; 审校 曾祥进

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