《中国数据观测》2月新增人民币贷款料达7,500亿元,M2增速略有回升

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
* 公布内容: 中国2月M2及新增人民币贷款等数据
* 公布时间: 无固定时间,最晚3月15日
--调查结果:
2月指标 中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数
广义货币供应量(M2)同比 12.8 12.0-13.7 12.4 15.7 23
新增人民币贷款(亿元) 7,500 4,800-8,700 7,381 5,356 22
人民币贷款余额同比 15.1 15.0-15.5 15.0 17.7 9
--数据要点:
接受路透调查的22家机构预测中值显示,鉴于中国政府对当前货币政策的相对审慎态度,叠加实体经济面临信贷需求弱化迹象,2012年2月新增人民币贷款虽保持升势但增幅已较之前大幅回落,全月料达7,500亿元人民币.
调查结果并显示,春节过后资金逐渐回流银行体系,2月末广义货币供应量(M2)同比增速预计较上月略有回升,至12.8%;当月底贷款余额料同比增15.2%,稍高于上月水平.中国设定的2012年M2增速目标为14%.
"外部需求不振、企业盈利预期下降,房地产开发贷款和融资平台贷款受到限制,住房成交量低迷的情况下个人贷款需求也难以明显转好."交通银行首席经济学家连平在报告中称,受存贷比和高准备金率的限制,银行放贷能力亦不强.
本着早放贷早获利的想法,银行的放贷高峰一般都出现在年初.以去年为例,1月、2月合计新增贷款为近1.6万亿元.但今年因春节因素及贷存比限制等,1月新增贷款规模远逊预期,当月末M2同比增长亦创下多年来新低.
两位业内人士上月末向路透表示,截止2月第四周,中国四大商业银行内部交换数据显示,其2月新增贷款仍保持在低位水平的1,000多亿元人民币.考虑到月末冲贷款因素,四大行当月新增贷款或与1月水平相当.[ID:nSH0098491]
中国央行为增加银行体系的超储水平,已于上月下调存款准备金率0.5个百分点.但此举仅能从理论上增加银行体系的可贷资金,实际贷款则受到实体经济对信贷的需求、贷存比等一系列因素限制.
本月汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,大多数受访金融机构对中国利率和准备金率近期调降不寄厚望.[ID:nSB1420600]
--市场影响:
市场密切关注信贷数据,藉此判断央行将如何调整货币政策来避免经济增速急降.
若信贷数据超出预期,将进一步证实中国适度放松货币政策来保持经济稳定增长,并有望推出更多刺激措施.这将对中国股市温和利好,大宗商品等风险资产亦将从中获益.
若数据低于预期,将加深对经济增长放缓的忧虑,金融市场也将受到压力.
欲浏览中国所有经济数据,请点选[ECI/CN];欲了解数据页面,请点选ECONCN
以下为本次路透调查的结果:
机构名称 M2 新增贷款 人民币贷款余额
(同比%) (10亿元人民币) (同比%)
-------------------------------------------------------------------
澳新银行 13.0 800.0
交通银行 12.8 590.0
美银美林 12.6 860.0 15.4
建银国际 13.5 800.0
建设银行 13.6 700.0
中金公司 13.2
中信证券 12.8 700.0
大和资本市场 12.8 850.0
德意志银行 12.5 750.0 15.1
华融证券 530.0
华泰联合证券 12.7 650.0
华宝信托 13.5 750.0
兴业银行 13.0 650.0 15.0
ING金融市场 12.8 870.0
瑞穗证券 12.8 800.0
领先国际金融资讯 13.7 15.5
上海证券 12.0 480.0 15.0
申银万国 13.6 820.0 15.2
法兴 12.7 550.0
渣打银行 12.6 800.0
瑞银 12.9 700.0 15.2(完)
(空白表示数据未提供)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开