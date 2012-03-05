缅甸互联网和电信业投资机会惹人爱,但进入障碍亦多

(本文由路透中文网编译提供)

路透3月2日电---缅甸人均电话拥有率为世界最低，互联网普及率可能也在全球垫底，这些令地区电信和信息科技公司觊觎其市场机会。

不过这些数字反应出缅甸是一片尚待开发的处女地。缅甸过去几十年来一直由军方统治，这不仅压抑了互联网和科技发展需求，也留下了复杂的利益网和在科技上寻求权宜之计的独特生态系统。这些都要求潜在投资者进行细致的研究。

近期在仰光举行的信息技术会议向投资者展现了缅甸存在的机遇和挑战。

该会议由商业人士、博客作者和在海外从事信息科技行业的缅甸人组织。该会议被称作BarCamp，是个开放式的会议，与平常的矽谷会议不同。

缅甸政府长期在技术商业化机会和自我保护本能之间踌躇不定。这种自我保护意味着其对电话和网络交流限制很严。

根据澳洲的Paul Budde进行的一项调查，2000年，缅甸邮电公司（Myanmar Post and Telecommunications）改变了其服务条款，并警告称在线内容将接受同非网络内容一样严格的监管，用户在创建网页前需获得批准。

结果，缅甸IT业到处是各种漏洞和瓶颈等。

该国那些发展良好的电信公司往往与政府很有渊源或部分由政府持股。

缅甸的手机市场仍然很小，但盈利空间却非常巨大。

互联网活动亦深受政府限制。缅甸政府仅容许两家私人因特网服务提供商，其中一家Red Link Communications是由政府官员的儿子联合持股。

想要进入的当地企业和外国投资者确实需要好好考虑这些既得利益集团，除非相关法规会改变。

IHS分析师Jan Zalewski称，“除非有着千丝万缕关系的政届和商届真正尊重法律和法规，否则难有太多改变。”（完）