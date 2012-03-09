版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 9日 星期五 13:43 BJT

〔中国房地产〕1-2月房地产开发投资同比增长27.8%--国家统计局

路透北京3月9日电---中国国家统计局周五公布,2012年1-2月全国房地产开发投资5,431亿元人民币,同比增长27.8%,增速比2011年全年回落0.1个百分点.

统计局并公布,1-2月房屋新开工面积20,049万平方米,增长5.1%,增速回落11.1个百分点.

销售方面,期内,全国商品房销售面积7,004万平方米,同比下降14.0%;其中住宅销售面积下降16.0%;商品房销售额4,145亿元,下降20.9%.(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐