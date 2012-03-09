〔中国房地产〕1-2月房地产开发投资同比增长27.8%--国家统计局

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透北京3月9日电---中国国家统计局周五公布,2012年1-2月全国房地产开发投资5,431亿元人民币,同比增长27.8%,增速比2011年全年回落0.1个百分点.
统计局并公布,1-2月房屋新开工面积20,049万平方米,增长5.1%,增速回落11.1个百分点.
销售方面,期内,全国商品房销售面积7,004万平方米,同比下降14.0%;其中住宅销售面积下降16.0%;商品房销售额4,145亿元,下降20.9%.(完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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