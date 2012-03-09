〔国际油市〕亚洲石脑油价格本周收在五日高位,裂解价差上涨

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡3月9日电---亚洲石脑油价格本周收在五日高位,裂解价差上涨,因市场供给有限,但买家面临的状况料有所改善.
公开规格石脑油价格报每吨1,099美元,裂解价差报每吨159.93美元.
印度3月出口超过80万吨,为2011年12月来最高,此前2月出口曾触及五个月低位.
一名交易员说,"印度出口将逐步正常化,因2月出口减少是由于炼厂和港口维护所致,而这些维护现在已全部结束."
汽油裂解价差反弹至两日高位每桶9.34美元,受需求支撑.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1099.00 1.00 0.09 1098.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 119.89 0.09 0.08 119.80
97号现货汽油GL97-SIN 140.50 1.66 1.20 138.84
95号现货汽油GL95-SIN 136.80 -0.10 -0.07 136.90
92号现货汽油GL92-SIN 134.55 0.25 0.19 134.30 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。