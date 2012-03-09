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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 21:14 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格本周收在五日高位,裂解价差上涨

路透新加坡3月9日电---亚洲石脑油价格本周收在五日高位,裂解价差上涨,因市场供给有限,但买家面临的状况料有所改善.

公开规格石脑油价格报每吨1,099美元,裂解价差报每吨159.93美元.

印度3月出口超过80万吨,为2011年12月来最高,此前2月出口曾触及五个月低位.

一名交易员说,"印度出口将逐步正常化,因2月出口减少是由于炼厂和港口维护所致,而这些维护现在已全部结束."

汽油裂解价差反弹至两日高位每桶9.34美元,受需求支撑.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1099.00 1.00 0.09 1098.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 119.89 0.09 0.08 119.80

97号现货汽油GL97-SIN 140.50 1.66 1.20 138.84

95号现货汽油GL95-SIN 136.80 -0.10 -0.07 136.90

92号现货汽油GL92-SIN 134.55 0.25 0.19 134.30 (完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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