〔伦敦美债〕公债收益率持平,市场静待美国非农数据

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦3月9日电---美国公债价格周五持平,持于近期交投区间.市场对希腊债务重组几无反应,分析师认为希腊消息在意料之中.今日稍晚将公布美国非农数据.
指标10年期公债收益率US10YT=RR持平在2.01%,仍处在去年11月来1.79-2.17%的区间.30年期公债收益率US30YT=RR几无变动,报3.17%.
路透调查显示,分析师预计美国上月非农就业岗位将增加21万个,失业率料持守在三年低位8.3%.
满地可银行(Bank of Montreal)交易员Craig Collins说,若非农就业岗位增幅不到20万个,也不足以令10年期公债收益率回落至1.79%.
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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