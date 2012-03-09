〔伦敦美债〕公债收益率持平,市场静待美国非农数据

路透伦敦3月9日电---美国公债价格周五持平,持于近期交投区间.市场对希腊债务重组几无反应,分析师认为希腊消息在意料之中.今日稍晚将公布美国非农数据.

指标10年期公债收益率US10YT=RR持平在2.01%,仍处在去年11月来1.79-2.17%的区间.30年期公债收益率US30YT=RR几无变动,报3.17%.

路透调查显示,分析师预计美国上月非农就业岗位将增加21万个,失业率料持守在三年低位8.3%.

满地可银行(Bank of Montreal)交易员Craig Collins说,若非农就业岗位增幅不到20万个,也不足以令10年期公债收益率回落至1.79%.